Первые фото со съемок нового «Джеймс Бонда» появились в сети

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Опубликованы первые фотографии со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде, на которых исполнитель главной роли Дэниел Крейг изображается с пистолетом в руке на карибском пляже. Снимки обнародовал британский таблоид The Sun.

Отмечается, что Крейг исполнит роль агента 007 уже в пятый раз. Кроме того, источник газеты рассказал, что актеры и съемочная группа работали «очень долгие часы».

«Даниел казался немного мрачным. Между дублями он был сам по себе — просто болтался рядом со своими охранниками», — добавил источник.

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирована на 2020 год.

Ранее сообщалось, что Рами Малек сыграет злодея в новом фильме про Джеймса Бонда.