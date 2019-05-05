Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма

Американская певица Мадонна утверждает, что ее «наказывают за то, что ей исполнилось 60 лет». Об этом она заявила в интервью британскому Vogue.

По словам исполнительницы, люди постоянно пытались найти в ней изъян, за который ее можно было бы раскритиковать, и добавила, что в настоящее время она «борется с эйджизмом».

«Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине: за то, что я недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и за то, что я недостаточно молода», — заявила Мадонна.

Также певица напомнила, что у нее шестеро детей, и при этом она остается «творческой» и «политически активной».

Ранее сообщалось, что Мадонна увела у Шакиры молодого колумбийца.