Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

Певица Жанна Фриске во время беременности сыном Платоном предпочитала не рассказывать о своем положении, сообщает «Дни.ру».

Отмечается, что Фриске была убеждена в правильности выражения «счастье любит тишину». Певица не сразу сообщила о беременности близким, потому что считала это «слишком личной».

В опубликованном отрывке из ее интервью говорится, что в коллективе исполнительницы сильно удивились, когда она объявила, что уходит в отпуск, чтобы рожать.

Фриске рассказывала, что во время беременности окружающие «начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание».

Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.