Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион

Костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода «Звездных войн», выставят на торги в США. Об этом сказано на сайте аукционного дома Bonhams.

Как отмечается, его оценочная стоимость составляет $1-2 млн.

«Дарт Вейдер – один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино, мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», — отметила представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона «Чудеса галактики» в Лос-Анджелесе 14 мая.

Ранее сообщалось, что картина Нельсона Манделы ушла с молотка за $112 тыс.