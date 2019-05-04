Суд вынес приговор актеру Винсу Вону

Верховный суд Лос-Анджелеса решил судьбу американского актера Винса Вона, известного по роли в «Сексе в большом городе» (2000), «Парке Юрского периода» (1997), в фильме «Тусовщики» (1996), сообщает Deadline.

Отмечается, что актера обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом виде, превышении уровня дозы алкоголя в крови при управлении авто, сопротивлении сотруднику полиции и нарушении общественного порядка.

Вону дали трехлетний испытательный срок и обязали пройти трехмесячную программу по лечению алкоголизма.

Ранее сообщалось, что актеру Винсу Вону предъявили обвинение по четырем пунктам.