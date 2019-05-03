После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе «Лужники» в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что вход на концерт был бесплатным, и организаторы не рассчитали количество народа.

«Пплощадка фестиваля не смогла вместить всех. Чтобы предотвратить уже начинавшуюся давку, сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки», — сообщил источник в полиции.

В отношении задержанных составлены протоколы за административные правонарушения.

Проводится доследственная проверка, так как в результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.