Звезда «Пиратов Карибского моря» беременна

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Звезда «Пиратов Карибского моря» актриса Кира Найтли перестала скрывать вторую беременность. Некоторое время назад она стала появляться на публике в широких и маскирующих фигуру нарядах.

2 мая 34-летняя Найтли появилась на светском мероприятии в Париже в платье, подчеркивавшем ее положение, сообщает издание E! Online. Киру Найтли сопровождал ее муж Джеймс Райтон.

Кира Найтли и Джеймс Райтон поженились в 2013 году, в 2015 году у них родилась дочь Эди. Пока пара официально не подтверждала вторую беременность.

Родителей русской пассии другого артиста «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа спросили о романе дочери со всемирно известным актером.