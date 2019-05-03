Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена

Крупные американские издатели отказали режиссеру Вуди Аллену в публикации его мемуаров, пишет The New York Times.

По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.

В газете отметили, что до расцвета движения #MeToo и возобновления обвинений против Аллена издатели, вероятно, предложили бы за его мемуары шестизначные или семизначные гонорары.

Представители издательств подтвердили, что агент Аллена связывался с ними в конце прошлого года, однако отказались от официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что Вуди Аллен подал иск против Amazon из-за расторжения контракта.