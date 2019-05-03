Влад Топалов исповедался, причастился и попал в ДТП

Российский певец Влад Топалов написал в своем инстаграме, что сразу после совершения христианских религиозных ритуалов он попал в ДТП.

По его словам, перед тем как посетить церковь для исповеди и причастия, он «засиделся» на встрече со своим другом и его семьей. Несмотря на это, отметил Топалов, на следующий день он встал в 5.00 и поехал в церковь.

«Все сделал. И, на 7-ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м км трассы в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круиз-контроле» 115 км/ч», — написал Топалов.

Певец рассказал, что за рулем второй машины был пенсионер, который совершил аварию из-за того, что его самого «подрезали». Топалов отметил, что виновник ДТП его «не рассердил», однако из-за разбитой машины он весь день ходил «с кислой миной».

Данный инцидент Топалов посчитал испытанием от бога.

Ранее сообщалось, что Топалов растолкал людей на похоронах певицы Юлии Началовой.