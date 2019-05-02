Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

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Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Это произошло после музыкальной премии Billboard Music Awards.

Как отмечается, супругом артистки стал американский певец, музыкант и актер Джо Джонас.

Секретная церемония затем попала на видео. Молодожены обменялись клятвами, пообещав любить друг друга до конца своих дней.

Ранее сообщалось, что Софи Тернер рассказала о многолетней борьбе с депрессией.