На защиту дочери Алсу после скандала на «Голосе» встала сестра Гуфа

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Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу Микеллы Абрамовой после скандала в финале шоу «Голос.Дети», передает «Дни.ру».

«Я читала в СМИ, что родители девочки, певица Алсу и ее муж благодаря своим связям и массовым рассылкам по своим друзьям и знакомым всячески пытались поддержать дочку», – сказала Долматова.

Она подчеркнула, что это было добровольное голосование и ничего нечестного в этом нет. При этом она добавила, что, если бы ее дочь участвовала в таком вокальном конкурсе, она бы всех своих знакомых и подписчиков в соцсетях также попросила, чтобы голосовали именно за ее ребенка.

«Я ничего нечестного в этом не вижу, на самом деле. Девочку травят, и это пугает, что такая ситуация у нас происходит на таком хорошем детском шоу», – заключила Долматова.

Ранее сообщалось, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО «Авиаавтоматика» привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского «Голоса».