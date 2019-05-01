Шнурову предложили рекламировать борьбу с тараканами

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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров мог бы пропагандировать борьбу с тараканами. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканам — неважно что», — сказал Милонов.

По его словам, он предлагает обязать артистов сниматься в социальной рекламе.

Он также добавил, что таким образом поклонники лишний раз смогут увидеть их на телеэкране.

Ранее сообщалось, что Шнуров объяснил распад «Ленинграда».