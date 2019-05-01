Шнурову предложили рекламировать борьбу с тараканами
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров мог бы пропагандировать борьбу с тараканами. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканам — неважно что», — сказал Милонов.
По его словам, он предлагает обязать артистов сниматься в социальной рекламе.
Он также добавил, что таким образом поклонники лишний раз смогут увидеть их на телеэкране.
Ранее сообщалось, что Шнуров объяснил распад «Ленинграда».