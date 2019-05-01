Чичерина раскритиковала слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не должны быть приоритетом для России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Макаревича необходимо отправить в Донбасс.
Она также добавила, что певец должен понять, зачем жителям ДНР и ЛНР нужны российские паспорта.
Чичерина подчеркнула, что позор от таких заявлений Макаревичу «уже никогда не смыть».
Ранее сообщалось, что Макаревич раскрыл причины ненависти к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.