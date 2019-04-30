Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
По решению Хамовнического суда Москвы актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тыс. руб. по иску Федеральной службы охраны.
Как сообщает РИА «Новости», экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
ФСО планировала взыскать с Ярмольника всю потраченную сумму, однако иск был удовлетворен лишь частично. Ярмольник с решением суда не согласился, назвав стоимость ремонта завышенной и заявив, что сам процесс унижает его «как человека и гражданина».
Авария с участием Леонида Ярмольника и машины ФСО произошла осенью 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. Суд долго не мог принять решение по делу Ярмольника.