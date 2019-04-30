Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

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По решению Хамовнического суда Москвы актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тыс. руб. по иску Федеральной службы охраны.

Как сообщает РИА «Новости», экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

ФСО планировала взыскать с Ярмольника всю потраченную сумму, однако иск был удовлетворен лишь частично. Ярмольник с решением суда не согласился, назвав стоимость ремонта завышенной и заявив, что сам процесс унижает его «как человека и гражданина».

Авария с участием Леонида Ярмольника и машины ФСО произошла осенью 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. Суд долго не мог принять решение по делу Ярмольника.