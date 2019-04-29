Подробности закрытой вечеринки Пугачевой раскрыли СМИ
Российская певица Алла Пугачева организовала закрытую вечеринку для друзей в честь своего 70-летия. Starhit рассказал подробности произошедшего.
Согласно имеющейся информации, вечерника состоялась 20 апреля в элитном ресторане на Рублевке. Пугачева пригласила примерно 200 гостей, которых встречала лично. Для певицы заказали увенчанной золотой короной торт.
Уточняется, что среди приглашенных были Николай Басков, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Игорь Крутой, Галина Волчек, Игорь Николаев, Татьяна Тарасова, а также российский премьер Дмитрий Медведев с супругой и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Организаторы мероприятия позаботились о повышенных мерах безопасности.
Ранее Пугачева встретилась с уступившими дочери Алсу в финале «Голоса» детьми.