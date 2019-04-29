СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова

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Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.

«На коже 50-летнего артиста не было ни одной морщинки, брови стали выше, глаза более «открытыми», — пишут на портале.

Также Super.ru приводит ряд фото, которые, по мнению авторов текста, должны служить доказательством пластической операции.

На портале не смогли привести никаких дополнительных доказательств пластической операции певца кроме фотоснимков.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов заболел и перенес концерт.