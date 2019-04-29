О состоянии Мика Джаггера после операции рассказал Ронни Вуд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/297/10409297/AP_16321762931284-pic905-895x505-91708.jpg">

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал о самочувствии солиста группы Мика Джаггера после операции на сердце. Об этом сообщает Hello!.

«У Джаггера действительно все хорошо», — сказал Вуд.

По его словам, в настоящее время солист The Rolling Stones чувствует себя прекрасно.

Он также добавил, что после отмены тура группы из-за госпитализации Джаггера отправился в отпуск на Карибское море.

Ранее сообщалось, что Мик Джаггер выложил первое фото после операции.