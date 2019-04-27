Нагиев требует отмены итогов «Голоса» после победы дочери Алсу

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Ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты программы после скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, передает РБК.

По его словам, необходимо проверить проведенное голосование на наличие махинаций.

«Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — заявил Нагиев.

При этом он допустил, что голосование прошло честно.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель, это их проблемы», — пояснил Навгиев.

Ранее наставник шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе заявил, что необходимо пересмотреть результаты конкурса после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой.