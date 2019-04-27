О победе дочери Алсу в «Голосе» высказалась мама финалиста

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Мама финалиста музыкального шоу «Голос.Дети» Максима Ержана Гульмира Алибек прокомментировала скандальные итоги конкурса, победителем которого стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает kp.ru.

Она подчеркнула, что не хочет отдельно говорить что-то по этой теме, чтобы не нагнетать обстановку.

«Ержан расстроился. Что не выиграл...Теперь уже ничего не поделать», — сказала Алибек.

Мама финалиста добавила, что у семьи нет никаких претензий.

Ранее сообщалось, что наставник шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе заявил о необходимости пересмотреть результаты конкурса после победы дочери Алсу.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию финала телешоу.