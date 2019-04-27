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В Китае фанаты «Мстителей» подрались из-за спойлера, передает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что одного из посетителей побили, когда он выходил из зала после показа фильма и стал рассказывать подробности последней части киносерии «Мстители: Финал». В это время у кинозала стояли другие посетители, ожидающие фильма. Они возмутились поведение мужчины, рассказавшим им сюжет, и избили его.

После этого, мужчине пришлось оказывать медицинскую помощь, добавляет издание.

Ранее стали известны гонорары главных звезд «Мстителей».