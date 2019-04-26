Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О'Риордан

Ирландская рок-группа Cranberries выпустила последний альбом In The End, в записи которого участвовала покойная солистка коллектива Долорес О'Риордан.

Об этом сообщается на сайте группы.

«Мы просим вас вместе с нами поблагодарить Долорес за то, что она оставила нам песни и музыку, которые позволили создать этот альбом», — говорится в сообщении.

Солистка группы Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в результате утопления, произошедшего из-за алкогольной интоксикации.

Как передали присутствовавшие во время выступления судмедэксперта Ширли Рэдклифф в Вестминстерском коронерском суде, О'Риордан была найдена утонувшей в ванной в своем номере в одном из лондонском отелей.