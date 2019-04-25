«Выкину сюрприз»: Пугачева о планах к 80-летию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/12319897/RIAN_5681176.HR-pic905-895x505-38220.jpg">

Российская эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что к своему 80-летнему юбилею может «выкинуть сюрприз», сообщает РИА «Новости».

Об этом она рассказала журналистам после концерта в свою честь, который прошел в «Гоголь-центре» в среду, 24 апреля.

По словам Пугачевой, на концерте были исполнены песни, которые «мало кто знает». В частности, она «поразилась» песней «Кукушка», которую она сама считала «несерьезной», а она оказалась «полотном».

Также Пугачеву спросили о планах на новые концерты.

«Я с удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину», — сказала певица.

Артистка порекомендовала своим слушателям «ждать».

Ранее журналист Владимир Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой.