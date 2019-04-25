«Выкину сюрприз»: Пугачева о планах к 80-летию
Российская эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что к своему 80-летнему юбилею может «выкинуть сюрприз», сообщает РИА «Новости».
Об этом она рассказала журналистам после концерта в свою честь, который прошел в «Гоголь-центре» в среду, 24 апреля.
По словам Пугачевой, на концерте были исполнены песни, которые «мало кто знает». В частности, она «поразилась» песней «Кукушка», которую она сама считала «несерьезной», а она оказалась «полотном».
Также Пугачеву спросили о планах на новые концерты.
«Я с удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину», — сказала певица.
Артистка порекомендовала своим слушателям «ждать».
Ранее журналист Владимир Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой.