Умер Дик Риверс

Скончался французский рок-музыкант Эрве Форнери, выступавший под сценическим псевдонимом Дик Риверc.

О смерти 74-летнего Дика Риверса сообщил его представитель в твиттере. Дени Сабуре рассказал, что Дик Риверс умер в ночь на 24 апреля после борьбы с онкологическим заболеванием.

Эрве Форнери родился 24 апреля 1945 в Ницце — в день смерти ему исполнилось 74 года. Свой образ Дик Риверс позаимствовал у Элвиса Пресли, творчество которого обожал, а псевдоним — у героя фильма «Любить тебя», в котором снялся Пресли. В 14 лет он основал рок-группу Les Chats Sauvages, которую покинул в 16 лет, чтобы заняться соло-карьерой. Всего выпустил 33 студийных альбома, последний из которых вышел в 2014 году.

У Дика Риверса осталась жена Баббетта.