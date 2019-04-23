Дмитрий Быков рассказал о самочувствии после комы

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Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о самочувствии и творческих планах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Быкова, его здоровье никого не касается, но при этом он прекрасно себя чувствует.

«Когда меня выпишут из больницы — тоже мое личное дело. Может быть, это кого-то огорчит, мне мучительно жаль разочаровывать этих людей, но я в полном порядке», — заявил Быков.

Он добавил, что уже вернулся к работе, а также трудится над новым романом.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы.