Дмитрий Быков рассказал о самочувствии после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о самочувствии и творческих планах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Быкова, его здоровье никого не касается, но при этом он прекрасно себя чувствует.
«Когда меня выпишут из больницы — тоже мое личное дело. Может быть, это кого-то огорчит, мне мучительно жаль разочаровывать этих людей, но я в полном порядке», — заявил Быков.
Он добавил, что уже вернулся к работе, а также трудится над новым романом.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы.