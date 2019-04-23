Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине

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Тележурналист Владимир Познер высказался о политической ситуации на Украине в связи с прошедшими выборами. Фрагмент передачи был опубликован на сайте «Познер.Online».

По его словам, в этой стране действительно есть демократия.

«Не идеальная, — идеальной вообще не бывает, там много проблем...», — отметил Познер.

Он добавил, что разгромная победа Владимира Зеленского, никак не проявившего себя в политике, это подтверждает. Журналист при этом подчеркнул, что некоторые упорно не хотят признавать этот факт.

«Такая точка зрения — это слепота, которая не позволяет видеть то, что будет, которая не позволяет готовиться к тому, что будет, потому что расчет – ошибочный», — сказал Познер.

Ранее сообщалось, что Зеленского поздравил с победой российский шоумен и телеведущий Максим Галкин.