Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине
Тележурналист Владимир Познер высказался о политической ситуации на Украине в связи с прошедшими выборами. Фрагмент передачи был опубликован на сайте «Познер.Online».
По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
«Не идеальная, — идеальной вообще не бывает, там много проблем...», — отметил Познер.
Он добавил, что разгромная победа Владимира Зеленского, никак не проявившего себя в политике, это подтверждает. Журналист при этом подчеркнул, что некоторые упорно не хотят признавать этот факт.
«Такая точка зрения — это слепота, которая не позволяет видеть то, что будет, которая не позволяет готовиться к тому, что будет, потому что расчет – ошибочный», — сказал Познер.
Ранее сообщалось, что Зеленского поздравил с победой российский шоумен и телеведущий Максим Галкин.