Появился новый трейлер сиквела «Детектива Пикачу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/655/12057655/pickachu-pic905-895x505-60208.jpg">

Райан Рейнольдс опубликовал новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Ролик был выложен на YouTube.

Актер исполнил главного героя при помощи технологии захвата движения, а также озвучил его.

В картине Пикачу выступает в роли детектива и помогает сыну детектива-человека расследовать исчезновение отца.

Сюжет разворачивается в городе Райм-Сити, куда покемоны собираются на свой карнавал.

Выход «Детектива Пикачу» в широкий прокат в России запланирован на 16 мая 2019 года

Ранее сообщалось, что стал известен сценарист сиквела «Детектива Пикачу».