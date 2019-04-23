Появился новый трейлер сиквела «Детектива Пикачу»
Райан Рейнольдс опубликовал новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Ролик был выложен на YouTube.
Актер исполнил главного героя при помощи технологии захвата движения, а также озвучил его.
В картине Пикачу выступает в роли детектива и помогает сыну детектива-человека расследовать исчезновение отца.
Сюжет разворачивается в городе Райм-Сити, куда покемоны собираются на свой карнавал.
Выход «Детектива Пикачу» в широкий прокат в России запланирован на 16 мая 2019 года
Ранее сообщалось, что стал известен сценарист сиквела «Детектива Пикачу».