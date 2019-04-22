Дженнифер Лопес выберет жениха из толпы

Американские актеры Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон сыграют в романтической комедии «Выходи за меня» (Marry Me). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что фильм компании STXfilms будет основан на комиксах Бобби Кросби.

Согласно имеющейся информации, героиня Лопес является поп-певицей, которая незадолго до свадьбы на Мэдисон-сквер-гарден узнает об измене своего жениха с ее помощницей. После этого она выходит на сцену и выбирает случайного мужчину, который станет ее мужем. Им оказывается учитель математики Оуэн Уилсон.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес даст концерт в Москве.