Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

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Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность. Об этом сообщает «StarHit».

«Кому нужна больная жена? На голову еще ладно», — сказала Лолита.

По ее словам, ультиматум от мужа последовал после того, как ей стало плохо на одном из концертов.

Она также добавила, что у нее резко подскочило давление и концерт пришлось отменить.

Милявская подчеркнула, что теперь ей приходится каждое утро пить таблетку от давления.

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.