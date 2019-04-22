Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность. Об этом сообщает «StarHit».
«Кому нужна больная жена? На голову еще ладно», — сказала Лолита.
По ее словам, ультиматум от мужа последовал после того, как ей стало плохо на одном из концертов.
Она также добавила, что у нее резко подскочило давление и концерт пришлось отменить.
Милявская подчеркнула, что теперь ей приходится каждое утро пить таблетку от давления.
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.