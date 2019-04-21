Наташа Королева пожелала Зеленскому остаться хорошим человеком

Певица Наташа Королева рассказала о своем впечатлении от общения с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что общение с Зеленским оставило у нее положительные впечатления, и выразила надежду, что на посту президента Украины он останется хорошим человеком.

«Я Вову знаю лично, знаю его как порядочного хорошего человека. Я надеюсь, что он сохранит эти качества на высоком посту президента такой прекрасной страны как Украина», — сказала она.

Лидирующий по данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ему уже позвонил действующий президент Петр Порошенко и поздравил его с победой.