Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова высказалась об отношении Аллы Пугачевой к публике, сообщает ФАН.

Цыганова напомнила, что звезда эстрады считает себя «королевой всех плебеев».

«Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет», — подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что, по всей видимости, певица так относится в публике и своему творчеству. При этом артистка подчеркнула, что считает Пугачеву талантливейшей исполнительницей в своем жанре и не пытается ее оскорбить.

Ранее сообщалось, что разъяренный продюсер Иосиф Пригожин осадил хейтеров Пугачевой.