Отец Децла обиделся на Газмановых после похорон сына

Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), продюсер Александр Толмацкий заявил, что обиделся на певца Олега Газманова и его семью после похорон сына. Об этом сообщает Esquire.

Толмацкий рассказал, что на похороны Децла не пришла семья Газмановых.

«Я многих не видел. Честно говоря, меня больше всех удивили Газмановы», — добавил отец Децла.

Также он отметил, что после смерти его сына ни Олег Газманов, ни его сын Родион ничего не написали.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что на похоронах Децла упал большой православный крест.