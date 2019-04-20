Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Российская оперная певица Анна Нетребко рассказала, что вынуждена отменить концерты в Берлинской филармонии из-за плохого самочувствия. Об этом она написала в своем инстаграме.
По словам исполнительницы, из-за повышенной сложности репертуара, который она исполняет, она не может петь с ларингитом.
«К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже», — написала певица.
Он также выразила надежду на скорое выздоровление.
Ранее Нетребко и Эйвазов отменили выступления на фестивале в Германии из-за болезни.