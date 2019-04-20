Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что режиссера лишили статуса члена организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах в 2018 году. Адвокат Полански Харлэнд Браун уже обратился с соответствующим ходатайством в суд Лос-Анджелеса.
«Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательства», — говорится в обращении.
Ранее супруга Полански отвергла «оскорбительное» предложение киноакадемии США.