Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

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Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что режиссера лишили статуса члена организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах в 2018 году. Адвокат Полански Харлэнд Браун уже обратился с соответствующим ходатайством в суд Лос-Анджелеса.

«Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательства», — говорится в обращении.

Ранее супруга Полански отвергла «оскорбительное» предложение киноакадемии США.