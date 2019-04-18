HBO снова обругал Трампа за использование «Игры престолов»

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Телеканал HBO, занимающийся производством сериала «Игра престолов», призвал президента США Дональда Трампа не использовать киносагу в политических целях. Об этом сообщает Deadline.

Такое заявление HBO сделал после того, как Трамп опубликовал твит с отсылкой к сериалу. В соцсети была выложена шуточная картинка о выступлении генерального прокурора США Уильяма Барра, который представил полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», стилизованная под постер сериала.

«Хотя мы можем понять энтузиазм по поводу «Игры престолов», все же мы предпочли бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не была использована в политических целях», — сказали в HBO.

Ранее сообщалось, что HBO отреагировала на санкции Трампа в стиле «Игры Престолов».

Тогда Трамп выложил постер в стиле сериала «Игры престолов» для того, чтобы предупредить Иран о грядущих санкциях.