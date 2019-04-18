Умерла Ирина Цывина

Актриса, вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Ксению Хаирову, подругу Цывиной.

По словам Хаировой, причина смерти пока неизвестна. «Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи», — поделилась Ксения Хаирова.

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Заслуженную артистку России Ирину Цывину знали по ролям в сериалах «Кадетство» и «Ольга».

Ирина Цывина родилась в Белоруссии. Выпустившись из школы-студии МХАТа, она служила в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе». В 1994 году Цывина опубликовала книгу, посвященную своему покойному супругу — народному артисту СССР Евгению Евстигнееву. Всего была замужем четыре раза.