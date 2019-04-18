Вышел новый трейлер «Темного феникса»
В сети появился финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Ролик опубликован на YouTube-канале студии 20th Century Fox.
На кадрах можно увидеть как Джин Грей сталкивается с «таинственной вселенской силой» в ходе миссии команды Людей Икс.
Персонажа комиксов Marvel Джин Грей в картине сыграла Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов».
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Также в фильме снялись Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс и Майкл Фассбендер.
Ранее сообщалось, что бюджет картины «Люди Икс: Темный Феникс» увеличился до $200 млн из-за дополнительных съемок.