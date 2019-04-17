Стало известно, будут ли выступать звезды перед дебатами Порошенко и Зеленского
Стало известно, будут ли выступать на дебатах кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского украинская певица Оля Полякова и группа Дзидзьо. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителя певицы.
До это в СМИ появилась информация, что Полякова выступит перед дебатами кандидатов.
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По словам представителя певицы, это ложная информация и Полякова не собирается выступать на стадионе 19 апреля.
Кроме того, в настоящее время певица находится в гастрольном туре с шоу, который не предусматривает выступление на «Олимпийском».
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.