Порошенко посмотрел «Слугу народа» с Зеленским и ужаснулся

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что посмотрел сериал «Слуга народа» с участием своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского и «ужаснулся» тому, как в нем представлено сотрудничество с международными финансовыми организациями, передает РИА «Новости».

Украинский лидер уточнил, что его шокировало то, что в сериале МВФ вымогает у Украины в ходе переговоров 3% взятки, настаивает на монополии на добычу сланцевого газа и требует вдвое сократить производство сельскохозпродукции.

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«Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области. Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы», — возмутился Порошенко.

Он подчеркнул, что был возмущен тем, что в сериале «Слуга народа» используется подобная риторика, хотя и допустил, что он мог «немного преувеличить».

Ранее в Раде потребовали завести дело на создателей «Слуги народа».