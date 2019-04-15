Алсу ответила Лободе на решение не брать ее дочь в финал шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу отреагировала на решение наставника шоу «Голос. Дети» Светланы Лободы, не взявшей ее дочь Микеллу Абрамову в финал. О своей реакции она рассказала в инстаграме.

Алсу поделилась, что на нее нахлынули эмоции и переживания. Однако она поддержала свою дочь, заметив, что в 10 лет она уже достигла уже многого.

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«Микусик, ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет…Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка!» — написал Алсу.

Также певица согласилась с высказыванием Лободы о своей дочери.

«Как правильно сказала Светлана, нелегко тебе придется на выбранном тобой пути», — продолжила Алсу.

Ранее сообщалось, что Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети».