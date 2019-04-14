«Ти ж мене підманула»: Порошенко спел о Зеленском
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко со сцены на стадионе «Олимпийский» в Киеве посвятил песню «Ти ж мене підманула» Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».
Перед тем уходом со сцены он спел дуэтом с вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM Иваном Ланьо.
«Ти казала у неділю підем разом на дебати. Я прийшов — тебе нема. Підманула, підвела (укр. — Ты сказала, в воскресенье пойдем вместе на дебаты. Я пришел — а тебя нет. Обманула, подвела)», — спел одну из строк Порошенко.
«Ти ж мене підманула» — это шуточная украинская народная песня. В ней повествуется о молодом парне и девушке, которая каждый день недели назначает ему свидания, а сама на них не приходит.
Ранее Порошенко процитировал песню из фильма «Трактористы»: «Я пришла к тебе, а ты растерялся».