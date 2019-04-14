Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению

Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.

По его словам, женщина не дает продюсеру видится с внуком и настраивает мальчика против родителей покойного мужа.

Реклама

Юлия публично утверждала, что Александр объявил им войну и хочет отобрать у нее сына, в следствие чего мальчик не общается с бабушкой и дедушкой.

В свою очередь Александр Толмацкий назвал поведение Юлии странным.

«Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Александр Толмацкий впервые встретил своего внука Тони на похоронах сына.

Продюсер на протяжение долгих лет находился в напряженных отношениях с сыном-рэпером, который решил не знакомить Толмацкого-старшего со своим ребенком.