«Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода

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Глава Disney Боб Айгер заявил, что после девятого эпизода кинофраншизу «Звездные войны» приостановят. Об этом сообщает The Bloomberg.

По его словам, съемки новых картин пока отложат, однако вселенную планируют развивать на телевидении.

«Будут и другие фильмы по «Звездным войнам», но будет небольшой перерыв», — заявил Айгер.

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При этом Айгер не сказал, как долго продлится перерыв, и по какой причине решили приостановить съемки.

Он добавил, что его «нисколько не беспокоит», что у зрителей может наступить перенасыщение франшизой.

Ранее сообщалось, что опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн».