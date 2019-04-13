Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику народной артистки России Лии Ахеджаковой относительно спектакля режиссера Константина Богомолова, в котором упоминали покойного руководителя СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, Собчак с иронией отнеслась к видео Ахеджаковой, в котором она выразила недоумение по поводу успеха Богомолова.

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После просмотра видеоролика Собчак назвала артистку своей «любимицей».

До этого Ахеджакова сказала, что не поняла спектакль Богомолова, и удивилась, «почему народ ликует».

Ранее сообщалось, что Собчак выразила недоумение по поводу вступления спортсменов в Госдуму.