Илона Маска вызвали в суд по делу Джонни Деппа

Главу SpaceX Илона Маска вовлекут в дело американского актера Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд, передает Page Six.

Отмечается, что Маск до этого встречался с актрисой Эмбер Херд.

По данным издания, Маска планируют вовлечь в дело из-за обвинений в домашнем насилии, которые были выдвинуты против Деппа.

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«Мы направили иск в суд Илону Маску и другим свидетелям, чтобы парировать лавину видео, аудио, фото и показаний, которым мы намереваемся противостоять», — заявил адвокат Деппа.

Однако по словам источника, приближенного к Маску, «на данный момент Илон ничего не получал».

Ранее сообщалось, что экс-жена Джонни Деппа рассказала о его «чудовищной» темной стороне.