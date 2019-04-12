Известный комик умер на сцене

Британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене во время выступления, передает «Би-би-си».

Как рассказали зрители шоу, Когнито за 10 минут до смерти пошутил, что его может схватить удар.

«Прикиньте, если у меня сейчас случится удар, а когда я очнусь, то начну говорить на валлийском», — пошутил Когнито.

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Через несколько минут артисту стало плохо, но зрители приняли его поведение за часть представления.

Ведущий юмористического шоу вызвал скорую, но медики констатировали смерть. Причиной смерти комика стал сердечный приступ.

Когнито было 60 лет