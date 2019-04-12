Лунгин выступил с заявлением после скандального показа «Братства» в Минкульте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12292357/_Disney-pic905-895x505-20347.jpg">

Режиссер Павел Лунгин после спецпоказа фильма «Брат­ство» в Минкультуры раскритиковал противников выхода картины в прокат, передает «Говорит Москва».

Он заявил, что молодым людям нужно рассказывать о прошедших событиях, «тем языком, которым он умеет говорить».

Реклама

«Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая... Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что вы макаете ее в прорубь?! Снова и снова! Я вас буду воспитывать!» — заключил Лунгин.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский предложил перенести начало широкого проката фильма «Брат­­ство» на другую дату.