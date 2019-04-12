Россиянка взяла «бронзу» на World Press Photo 2019
Российская фотохудожница Алена Кочеткова заняла третье место в категории «портрет» в международном фотоконкурсе World Press Photo. Результаты опубликованы на сайте конкурса.
Жюри отдало «бронзу» автопортрету Кочетковой из серии «Как я болела». Данный снимок был сделан, когда она проходила химиотерапию. Своей фотосерией Кочеткова хотела поддержать всех людей, которые болеют раком.
В прошлом году фотографией года был назван снимок с горящим венесуэльцем.