Россиянка взяла «бронзу» на World Press Photo 2019

Российская фотохудожница Алена Кочеткова заняла третье место в категории «портрет» в международном фотоконкурсе World Press Photo. Результаты опубликованы на сайте конкурса.

Жюри отдало «бронзу» автопортрету Кочетковой из серии «Как я болела». Данный снимок был сделан, когда она проходила химиотерапию. Своей фотосерией Кочеткова хотела поддержать всех людей, которые болеют раком.

В прошлом году фотографией года был назван снимок с горящим венесуэльцем.