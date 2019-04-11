Вставайте и уезжайте: Волочкова гонит недовольных из России

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Балерина Анастасия Волочкова в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» высказала предложение тем, кто критикует Россию и ее власть.

В эфире она обратилась к тем, кому плохо живется в стране. «Мои хорошие. Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там. А по-хорошему я бы хотела призвать совершенно к другому, не уезжать…» — сказала она.

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Волочкова также ответила на вопрос ведущего о том, что в этом случае должны делать «20 миллионов бедных» в России. «Они должны встать и перед собой, встать и совести своей задать вопрос, не ругать структуру…» — порекомендовала танцовщица.

Ранее известная телеведущая распекла Собчак за троллинг Волочковой.