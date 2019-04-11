У киевского клуба прошла акция протеста против гастролеров из России

У киевского клуба StereoPlaza несколько десятков человек устроили акцию протеста против российских артистов, которые выступают на Украине. Об этом сообщает «Громадське».

По данным интернет-канала, в акции протеста принимали участие 40-50 человек. Отмечается, что они бросали дымовые шашки, взрывпакеты, а также банки с красной жидкостью.

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В полиции заявили, что по факту инцидента заведено уголовное дело. Задержанным участникам акции инкриминируют административные правонарушения.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе.