Покойный диджей Avicii выпустил новый сингл

Семья покойного диджея и музыкального продюсера Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) анонсировала выход его первого посмертного сингла SOS, фрагмент которого опубликовал шведский сайт SVT.

Песня войдет в готовящийся к выходу посмертный альбом музыканта под названием Tim. Как утверждают родные и коллеги Avicii, он предполагал, что эта музыка станет его самым сильным творческим высказыванием.

Реклама

Также родители музыканта объявили о запуске фонда имени Тима Берглинга, запланированном на 20 апреля. Фонд будет поддерживать организации, занимающиеся профилактикой суицида.

Шведский диджей Avicii покончил с собой 20 апреля 2018. Он был похоронен в Стокгольме почти через два месяца после смерти.